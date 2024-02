BEKIJK: Leider Liverpool legt vier goals in het mandje van onmachtig Brentford

Het was Darwin Nuñez die Liverpool op voorsprong zette in Londen. Het doelpunt van de Uruguayaan mocht gezien worden: hij lepelde tien minuten voor de rust de 0-1 beheerst over Brentford-keeper Flekken.

Sinds de promotie van Brentford naar de Premier League in 2021 had Liverpool nog nooit kunnen winnen in het Community Stadium, maar daar brachten de Reds zaterdagmiddag dus verandering in.

Een opsteker voor de bezoekers, want net voor de 0-1 was Curtis Jones met een blessure gewisseld en even later kon ook Diogo Jota niet voort na een stevig contact met Nørgaard.

Een van de invallers bij Liverpool was Mo Salah, die zo voor het eerst sinds 1 januari nog eens in actie kwam voor de Reds. En de Egyptenaar toonde zich meteen belangrijk door Mac Allister op weg te zetten naar de 0-2 en even later zelf de 0-3 op het bord te zetten.