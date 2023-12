BEKIJK: Veerkrachtig Manchester United buigt 0-2-achterstand tegen Aston Villa nog om in een zege

In de Premier League heeft Manchester United de kersttopper tegen Aston Villa gewonnen. En hoe! In het laatste halfuur zette de thuisploeg een schijnbaar uitzichtloze situatie nog helemaal recht met 3 goals.

Manchester United snakte op Boxing Day naar punten, maar de komst van seizoensrevelatie Aston Villa was op papier geen kerstcadeau voor het team van de geplaagde coach Erik ten Hag.

En dat bleek het aanvankelijk ook in de praktijk niet te zijn, want met Leander Dendoncker in de basis waren de bezoekers in het eerste halfuur genadeloos voor een zwalpend United.

Een vrije trap van McGinn dwarrelde in doel en enkele minuten later zette Dendoncker zijn voet tegen een corner. 0-2 halfweg de 1e helft, Old Trafford bereikte zijn kookpunt.

Maar op het veld ging de thuisploeg na de dubbele achterstand zowaar beter voetballen. Aston Villa plooide terug, een door de VAR afgekeurd doelpunt wegens buitenspel was al een eerste flinke waarschuwing voor de bezoekers.

Die bleken hun lesje niet geleerd te hebben. Op het uur maakte Garnacho de aansluitingstreffer op aangeven van Rashford. De thuisploeg rook bloed en even later was het opnieuw Garnacho die kon toeslaan.

Het gemor op de tribunes had intussen plaatsgemaakt voor gejuich en met de steun van de fans ging United erop en erover in het slot. Højlund was alert na een corner en deed het stadion ontploffen met zijn eerste goal in de Premier League.