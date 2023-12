BEKIJK: Amadou Onana speelt ongelukkige rol met handsbal in comeback City

Amadou Onana vloekte eens luid.



Met gevaar voor eigen lijf en leden smeet hij zich voor een schot van Aké, maar die poging verdween ongelukkig tegen zijn hand. Uit de penalty die volgde zou Alvarez de bezoekers op een 1-2 voorsprong zetten.

Daarvoor was het toch opnieuw even bibberen voor Manchester City. De Champions League-winnaar is in eigen land aan een slappe reeks bezig die we al enkele seizoenen niet meer gezien hadden.



'Amper' 6 op 15 in de laatste vijf matchen en ook tegen Everton kwamen Guardiola en co op achterstand na een treffer van Harrison - Ederson weerde zelfs de 0-2 af.



Na rust toonde City een ander gelaat. Foden vond snel de gelijkmaker, dan was er de penaltyfout van Onana en in het slot stelde Bernardo Silva de zege helemaal veilig.



City houdt op die manier leider Liverpool in het vizier, met een achterstand van 5 punten en nog een inhaalmatch in handen.