BEKIJK: Amadou Onana en Everton duwen Burnley van Vincent Kompany nog wat dieper in de put

Everton moest een tijdje geleden door een sanctie 10 punten inleveren en was daardoor plots een rechtstreekse rivaal geworden van Burnley in de strijd om het behoud in de Premier League.

Winnen was dus een must voor het team van Vincent Kompany wanneer Amadou Onana en co. vandaag afzakten naar Turf Moor, maar het waren de bezoekers die de bovenhand hadden in het degradatieduel.

Rode Duivel Onana zette zijn team na 19 minuten op voorsprong met een rake kopbal en enkele minuten later verdubbelde Keane de score in de rebound.

Burnley kon niet meer reageren en moest zo zijn 13e nederlaag in 17 wedstrijden incasseren. Daarmee blijft het in de kelder van het klassement steken. Everton staat ondanks de puntenaftrek van 10 punten nu 7 eenheden boven de degradatiestreep.