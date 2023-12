Even paniek in Premier League nadat Luton-speler in elkaar gezakt was op het veld: "Hij is bij bewustzijn"

In de Premier League is het duel tussen Bournemouth en Luton op het uur gestaakt nadat Luton-verdediger Tom Lockyer in elkaar gezakt was op het veld. Beide teams gingen zichtbaar ontdaan naar de kant, maar even later volgde toch enigszins geruststellend nieuws.

Luttele minuten na de gelijkmaker van Bournemouth-speler Dominic Solanke werd het plots muisstil in het Vitality Stadium.

Heel het stadion hield de adem in nadat Luton-speler Tom Lockyer plots in elkaar gezakt was. De ernst van de situatie was meteen duidelijk, de hulpdiensten ontfermden zich massaal over de 29-jarige verdediger.

Zichtbaar ontdaan door het voorval trokken de spelers van beide teams naar hun bank, terwijl Lockyer verzorgd werd. Na een tiental schijnbaar eindeloze minuten werd hij op een draagbaar van het veld gedragen.

Even later kwam er ook geruststellend nieuws van de ploegdokter van Bournemouth: "Tom Lockyer is bij bewustzijn en heeft geantwoord op onze vragen", luidde het.

De Welshman heeft een verleden met hartproblemen. Eerder dit jaar zakte hij ook al eens in elkaar tijdens de finale van de play-offs in de Championship. Toen werd hij na een hartoperatie en een herstelperiode weer goedgekeurd voor topvoetbal.

Het is nog niet duidelijk wat dit keer de oorzaak was. Na het voorval werd de wedstrijd niet meer hervat. Die beslissing werd door een empathisch publiek op een begripvol applaus onthaald.