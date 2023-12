Arsenal kraakt Brighton na rust en springt naar de leiding

Arsenal mag proeven van de leidersplaats in de Premier League. Met een eenvoudige 2-0-zege tegen Brighton profiteert het optimaal van het puntenverlies van Liverpool en Manchester City.

Na de nederlaag tegen Aston Villa en het magere gelijkspel in de Champions League tegen PSV snakte Arsenal naar een overwinning. Het leverde eenrichtingsverkeer op in de eerste helft tegen Brighton & Hove Albion.

Ex-Anderlecht-doelman Bart Verbruggen weigerde evenwel te wijken. Brighton kon voor rust geen enkele doelpoging afdwingen, maar Arsenal kon dan weer geen enkele kans verzilveren.

Pas na de rust was het prijs voor de thuisploeg. Verbruggen werd bij een corner gedwarsboomd door zijn ploegmaat en landgenoot Jan Paul van Hecke, Gabriel Jesus kon aan de tweede paal eenvoudig binnenkoppen. Het is nog maar zijn 3e doelpunt van het seizoen.

Rode Duivel Leandro Trossard mocht in het slot nog invallen en zag Kai Havertz de zege over de streep trekken op een assist Nketiah. Arsenal is zo leider na puntenverlies van Liverpool en Manchester City.