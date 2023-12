Manchester City botst uur lang op sterke Kaminski, maar draait het dan in 5 minuten toch om

Met een 3 op 12 was Manchester City even uit titelkoers geslagen. Tot overmaat van ramp miste het tegen Luton Town Erling Haaland, Jeremy Doku en de nog altijd niet volledig herstelde Kevin De Bruyne.



Uitblinker in het eerste uur was een andere Belg, met doelman Thomas Kaminski. Die frustreerde keer op keer de spelers van City met zijn saves en dominantie in het strafschopgebied. Aan de andere kant scoorde Adebayo zowaar de 1-0.



Maar niet voor het eerst dit seizoen kon Luton Town die voorsprong niet vasthouden. In minder dan 5 minuten kwam City op voorsprong, eerst met een onhoudbaar schot van Bernardo Silva, daarna na een uitglijdertje van Luton-verdediger Mengi, afgestraft door Grealish.



Luton Town probeerde het nog en gooide zelfs Sambi Lokonga in de strijd, pas hersteld na een blessure van meer dan 2 maanden. In de ultieme slotfase ging zelfs Kaminski nog mee naar voren om onrust te zaaien.



Maar Manchester City hield stand en haakt zo zijn wagonnetje aan bij de top 3 (Liverpool, Arsenal en Aston Villa).