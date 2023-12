Arsenal verslaat Luton, met uitstekende Kaminski, pas in het absolute slot na zinderende partij

Arsenal heeft in extremis zijn positie op kop van de Premier League nog wat versterkt. Promovendus Luton Town, met een sterke Kaminski onder de lat, leek de Gunners punten af te snoepen, tot Declan Rice zijn ploeg in minuut 97 naar het delirium kopte. Zo heeft Arsenal een voorsprong van 5 punten op eerste achtervolger Liverpool.

Bloed, zweet en tranen.



Dat is wat het Arsenal gekost heeft om bij staartploeg Luton Town de overwinning mee te nemen. De Brazilianen Gabriel Jesus en Gabriel Martinelli hadden de Londenaars nochtans tweemaal op voorsprong gebracht in de eerste helft.



Luton liet zich echter niet kennen en vocht terug. De thuisploeg maakte telkens gelijk op hoekschop. Tot overmaat van ramp voor Arsenal ging doelman Raya nog eens zwaar in de fout op een schot van oude bekende Ross Barkley.

Man in vorm Kai Havertz bracht de Gunners meteen terug in de wedstrijd, waarna een waar slotoffensief volgde. Ook een bedrijvige Leandro Trossard mocht invallen, maar hij kon Thomas Kaminski uiteindelijk niet echt bedreigen.

De Belgische doelman, genomineerd voor de speler van de maand-trofee in de Premier League, toonde wel weer zijn hoogvorm met enkele knappe reddingen. Vooral zijn redding op een kopbal van vlakbij was knap.





Luton kreunde onder de Londense druk en moest zich in de extra tijd van de toegevoegde tijd finaal toch gewonnen geven. Declan Rice kopte een gemeten voorzet van Ødegaard voorbij een kansloze Kaminski.



Een gigantisch feest brak los bij de bezoekers. Arsenal telt nu 5 punten meer dan dichtste achtervolger Liverpool, dat morgen wel nog speelt bij Sheffield United.

Luton moet nog steeds met een bang hartje naar onder kijken, hun bonus ten opzichte van de degradatieplaatsen bedraagt 2 punten.