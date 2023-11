Leandro Trossard mag ondanks afgekeurde goal vieren: Arsenal is de nieuwe leider in de Premier League

Arsenal heeft zich tot winnaar van het weekend gekroond in de Premier League. Na het gelijkspel van Manchester City en Liverpool had het genoeg aan een krappe zege bij Brentford om naar de top van het klassement te springen. Leandro Trossard vierde zijn basisplek met een goal, al werd die afgekeurd voor buitenspel. In de slotseconden besliste Havertz alsnog de partij.