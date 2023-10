Wat een ommekeer: McTominay laat Old Trafford ontploffen met 2 goals diep in toegevoegde tijd

Er sloop deze week een crisissfeertje binnen op Old Trafford, na de thuisnederlagen tegen Crystal Palace en Galatasaray. Druk op de ketel dus voor het team van Erik ten Hag, dat in een povere 1e helft opnieuw geen geweldige indruk maakte.

Casemiro leverde de bal in en gelegenheidslinksback Lindelof slaagde er niet in om de bal te ontzetten, waarna Jensen halfweg de 1e de bal onder Onana kon binnenschuiven. Ook de tussenkomst van de United-keeper had beter gekund.

In de 2e helft probeerde de thuisploeg Brentford te bedreigen vanaf afstand, maar weinig schoten waren binnen het kader. Een 3e thuisnederlaag op rij leek in de maak, tot McTominay in de extra tijd het stadion in vuur en vlam zette met 2 late goals.