Owngoal van Al-Dakhil luidt ommekeer van Chelsea in op veld van Burnley

Burnley had afgelopen dinsdag in Luton zijn eerste driepunter van het seizoen behaald en wilde dat zaterdagmiddag bevestigen tegen Chelsea, dat al sinds maart geen 2 opeenvolgende zeges meer behaald had in de Premier League.

Dat leek aanvankelijk ook vandaag niet te gaan gebeuren, want Burnley klom al na een kwartier op voorsprong. De 18-jarige Fransman Odobert opende zijn rekening in het Engelse voetbal met de fraaie 1-0.

Chelsea had niet meteen een antwoord klaar, maar ging toch rusten met 1-1 na een ongelukkige owngoal van Al-Dakhil.

Na de thee gingen de bezoekers erop en erover. Palmer schoot raak vanaf de stip na een fout op Sterling, die even later zelf voor de 1-3 zorgde. Een kwartier voor tijd legde invaller Jackson de 1-4-eindstand vast.

Burnley blijft zo kamperen in de degradatiezone, met slechts 4 punten uit 8 wedstrijden. Chelsea klimt naar de 10e stek.