0 op 9 voor Kompany en co: Tottenham duwt Burnley verder de dieperik in met brutale vijfklapper

Het sprookje van vorig seizoen lijkt opeens zeer ver weg voor Burnley. De ploeg van Kompany heeft voor de derde keer op een rij niet kunnen winnen in de Premier League.



In eigen huis begon het nochtans goed tegen Tottenham. Na vier minuten deed oude bekende Lyle Foster (ex-Westerlo) Turf Moor helemaal ontploffen.



Toch was het feestje van korte duur. Burnley had alle moeite van de wereld om de bal vast te houden en kon het kwaliteitsverschil met het hernieuwde Tottenham zo niet verstoppen.



Ange Postecoglou koos er vandaag voor om wervelwind Richarlison niet in de spits te zetten, die rol was weggelegd voor Heung-Min Son. Met succes. De Zuid-Koreaan bracht zijn ploeg opnieuw langszij met een fluwelen lobje. En in de tweede helft maakte hij er zowaar een hattrick van.



Joosh Brownhill milderde nog in het slot, maar Romero - met een knal in de kruising - en draaischijf Maddison duwden Kompany en de zijnen nog wat verder de dieperik in. Burnley blijft zo met 0 op 9 en heel wat extra kopzorgen achter. Tottenham nestelt zich stevig in de voorste regionen.