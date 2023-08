Burnley van Vincent Kompany blijft met lege handen achter na bezoekje van Aston Villa

Vincent Kompany dropte aanwinst Hannes Delcroix in de basis bij de thuisploeg, maar een prettig debuut werd het niet voor de jonge Belg. Na amper 20 minuten stond Burnley al 0-2 in het krijt, telkens was Matthew Cash de boosdoener.

Vroeg in de 2e helft tekende ex-Westerlo-speler Lyle Foster voor de aansluitinstreffer. Met een halve volley gaf de Zuid-Afrikaan zijn team weer hoop. Die werd een klein kwartiertje later al de kop ingedrukt toen Diaby voor de 1-3 zorgde. In het laatste halfuur kon Burnley die scheve situatie niet meer rechttrekken.

Burnley begint het seizoen met een 0 op 6, volgend weekend wacht opnieuw een moeilijke opdracht met de komst van Tottenham.