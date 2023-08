Tienkoppig Arsenal heeft genoeg aan penalty van Ødegaard voor zakelijke zege tegen Crystal Palace

Zonder veel tierlantijntjes is Arsenal met zes op zes aan zijn seizoen begonnen. Tegen Crystal Palace boekte het zijn tweede zege op een rij dankzij een feilloos omgezette elfmeter van kapitein Martin Ødegaard. The Gunners moesten in het slot nog afscheid nemen van de roodgeblakerde Tomiyasu, maar een écht slotoffensief van de thuisploeg bleef uit.