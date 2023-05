De Belgen van Leicester schieten weinig op met puntje tegen Newcastle, dat CL mag spelen

De Belgische enclave bij Leicester blijft aanmodderen in de Premier League. The Foxes pakten na een relatief goede partij een puntje tegen seizoensrevelatie Newcastle, maar blijven na de 0-0 toch in de gevarenzone bengelen. Leicester moet zondag winnen van West Ham United en hopen dat het als 17e geplaatste Everton er niet in slaagt Bournemouth te verslaan. Newcastle maakt zich op voor Champions League-voetbal.