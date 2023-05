Einde verhaal voor titelkandidaat Arsenal? Trossard moet het hoofd buigen voor ex-ploeg Brighton

Wat al even in de lucht hing, lijkt nu een feit: Arsenal zal de titel in de Premier League niet pakken. Het presenteerde zich fantasieloos tegen Brighton en werd met 3-0 omvergeblazen op enthousiasme. Een pijnlijke vaststelling voor Rode Duivel Leandro Trossard, die boter op het hoofd had bij de tweede goal van zijn ex-ploeg. Met nog 2 speeldagen te gaan, heeft City plots 4 punten bonus.