City, zonder Kevin De Bruyne, bedankt recordman Haaland en Alvarez tegen Fulham

Kevin De Bruyne was niet fit genoeg na een trap in de topper tegen Arsenal en werd door coach Guardiola uit de kern gelaten. Dat weerhield Manchester City er niet van om al na 3 minuten de score te openen.

Vanaf de stip maakte Erling Braut Haaland zijn 34e competitiegoal. Hij evenaarde zo het doelpuntenrecord in 1 seizoen van Alan Shearer (in 1993-1994 bij Blackburn) en Andy Cole (in 1994-1995 bij Newcastle).

Maar Manchester City kon niet over Fulham walsen. Het slikte op het kwartier de gelijkmaker van Vinicius. City leek zijn tanden stuk te bijten, maar Julian Alvarez had nog iets in petto. Met een knappe trap bezorgde hij City 3 belangrijke punten in de titelstrijd. Het springt zo over Arsenal, dat dinsdag tegen Chelsea speelt, in de stand.