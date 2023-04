Zwarte zondag voor Tottenham, het krijgt in Newcastle oplawaai na 5 goals in 20 minuten

Het rechtstreekse duel tussen Newcastle en Tottenham voor de vierde plaats en het laatste CL-ticket was nooit echt een duel. Murphy opende al in minuut 2 de score na een foutje van Hugo Lloris en Tottenham kon zich nooit herstellen van die klap.

Na 21 minuten moesten de fans van Newcastle even in hun arm knijpen, maar de 5-0 op het scorebord was geen droom, maar werkelijkheid. Na de rust bleef Tottenham-keeper Lloris zelfs in de kleedkamer.

De Fransman zag Harry Kane een heel klein beetje de eer redden voor Tottenham, maar een remontada zat er nooit in. Invaller Callum Wilson legde de zware eindstand van 6-1 vast.

"Het is beschamend", sprak Lloris na de wedstrijd. "We moeten ons excuseren bij de supporters. We hebben niet ons ware gelaat getoond. We slaagden er niet in om onze voet naast Newcastle te zetten."

"Met tactiek heeft het niks te maken. We waren gewoon overal te laat en toonden geen strijdlust. We misten bezieling."