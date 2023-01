BEKIJK: Erling Haaland blikt Wolverhampton eigenhandig in met hattrick

Na een wedstrijd brommen op de bank mocht Kevin De Bruyne opnieuw opdraven van Pep Guardiola. De T1 van Manchester City was razend na de zege tegen Tottenham, want de inzet van zijn spelers zinde de Spanjaard niet.



Dus sprak De Bruyne met zijn voeten. Hij schilderde een afgemeten voorzet op het voorhoofd van Erling Haaland, die zulke cadeautjes met veel plezier uitpakte.



De speeltuin van de Noor bleef zo'n uurtje open in Manchester. In die tijd had hij zijn hattrick beet. Riyad Mahrez tikte nog een vierde treffer in doel, maar de lijnrechter besliste daar anders over.



Het werd een solo-show van Haaland: 3 goals, goed voor 3 punten die in Manchester blijven. De kloof met leider Arsenal wordt (even) 5 punten.