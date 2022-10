Leicester pakt met 4 Belgen in de basis nog eens een deugddoende driepunter

Vier belgen in de basis van een Premier-League-ploeg. Veel gebeurde het nog niet de laatste jaren. Toch verblijde Leicester-coach Brendan Rogers België vandaag met Tielemans, Castagne, Faes en Praet in zijn elftal.

Vooral voor Dennis Praet was dat een welgekomen erkenning. De winger van The Foxes is een vaste bankzitter onder Rogers. Hij overtuigde zijn coach vorig weekend met een snedige invalbeurt.

De Belgische enclave bracht vandaag dan ook geluk. Leicester kon nog maar 5 punten verzamelen in zijn eerste 10 Premier League-matchen. Maar na een stevige eerste helft mag het daarbij drie punten bijtellen.

Na 17 minuten zorgde Robin Koch met een owngoal voor ademruimte voor Leicester. Een kwartier later tikten The Foxes Leeds even helemaal zoek. Harvey Barnes was het eindstation van de combinatie en tikte zo de deugddoende 2-0 tegen het net.

Leicester springt zo opnieuw over Nottingham Forrest naar de voorlaatste plaats. Leeds wordt stilaan zelf een zorgenkind. Het is druk in de degradatiezone van Engeland.