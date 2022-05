Crystal Palace stuurt Watford terug naar de Championship

Veel plezier heeft Watford niet beleefd aan zijn seizoen in de Premier League. De euforie van de promotie vorig jaar maakte al snel plaats voor de realiteit. Watford kon tot nog toe amper 6 keer winnen, ook de ervaren Roy Hodgson kon na het ontslag van Claudio Ranieri het tij niet keren.



Crystal Palace telde Watford zaterdagmiddag definitief uit in een wedstrijd die illustratief was voor het seizoen van de Hornets. De thuisploeg verzilverde een penalty na hands van Kamara, die zich in de 2e helft helemaal tot pineut van de match ontpopte toen hij tegen zijn 2e gele kaart aanliep.



In een voorts flauwe wedstrijd zat er geen mirakel meer in voor Watford, de club die met onder meer Kabasele, Dennis, Kalu en Troost-Ekong heel wat spelers met een Belgisch verleden in dienst heeft. Zij mogen zich nu opmaken voor Championship-voetbal.