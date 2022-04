Een, twee, drie, vier… Jesus steelt de show bij City tegen Watford (video)

Ondanks het grote belang om geen punten te laten liggen, zette Pep Guardiola enkele basisspelers op de bank: Silva, Mahrez en Foden bijvoorbeeld. Kevin De Bruyne begon wel in de basis.

Ook met die alternatieve onderdelen draaide de machine bij City vlot tegen een zwakke tegenstander. Vooral Gabriel Jesus – wiens naam in verband wordt gebracht met een transfer – vond het een dag om zichzelf in de kijker te spelen.

De Braziliaan zou uiteindelijk vier keer scoren. De eerste keer al na vier minuten, de tweede na een fantastische voorzet van De Bruyne (zie video).

Een tegengoal van Kamara zorgde een paar minuten voor het gevoel dat het misschien nog spannend kon worden, maar een doelpunt tussendoor van Rodri zorgde voor een geruststellende 3-1-ruststand.

Meteen na de pauze versierde Jesus een penalty, die hij vol zelfvertrouwen in doel trapte: 4-1. En dan was het nog niet helemaal afgelopen. Opnieuw De Bruyne serveerde Jesus een doelpunt. 5-1 was een feit voor het uur verstreken was.

De Bruyne werd kort daarna gewisseld. Mogelijk omdat hij een trap kreeg net voor Rodri de 3-1 maakte, maar hopelijk is er geen schade bij de Rode Duivel.