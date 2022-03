Cristiano Ronaldo kan het nog: met hattrick is hij de held tegen Tottenham

Op het moment dat Manchester United hem echt nodig had, is hij opgestaan. Na de pijnlijke nederlaag in de Manchester Derby kon United zich geen nieuwe misstap veroorloven en Cristiano Ronaldo heeft daar eigenhandig voor gezorgd.

Zijn openingsgoal was een krachtig afstandsschot in de bovenhoek, net voor de rust sloeg de Portugese goalgetter een tweede keer toe op assist van Jadon Sancho. Tussendoor had Harry Kane gelijkgemaakt vanaf de stip.

Manchester United had Ronaldo nog een keer nodig diep in de tweede helft. Na de owngoal van Maguire leek de thuisploeg weer punten te laten liggen, maar dat was buiten de waard - Ronaldo - gerekend. Met een buffelstoot op hoekschop kopte hij de 3-2 op het scorebord.