VIDEO: Ex-Bruggeling Dennis blijft maar scoren in de Premier League

Emmanuel Dennis is zich stilaan aan het ontpoppen tot sensatie in de Premier League. Tegen Brentford scoorde de Nigeriaan zijn 8e goal van het seizoen, zijn 4e in de laatste 5 wedstrijden.

Daarmee komt hij op plaats drie in de Engelse topschutterslijst. Enkel Mo Salah (13 goals) en Jamie Vardy (9 goals) doen voorlopig beter.

Het doelpunt van Dennis leverde Watford uiteindelijk wel niets op, want Brentford boog in het slot de achterstand nog om in een zege.