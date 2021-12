Manchester City heeft geen kind aan Watford, De Bruyne maakt rentree

Manchester City liet er op bezoek bij Watford geen gras over groeien. Op aangeven van Foden legde Sterling al na 4 minuten de 0-1 in het mandje. City domineerde op het halfuur verdubbelde Bernardo Silva de voorsprong van de bezoekers.



Na de thee ging City op zijn elan door. Silva maakt zijn tweede van de avond: een pareltjes. Kevin De Bruyne genoot mee op het veld. De Rode Duivel was enkele minuten eerder ingevallen. Voor De Bruyne was het zijn rentree na een coronabesmetting.



In het slotkwartier milderde Cucho nog voor de thuisploeg, maar dat was slechts een voetnoot. Manchester City is na speeldag 15 de leider in de Premier League, met één puntje meer dan Liverpool. Chelsea volgt op twee punten.