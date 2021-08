Promovendus Brentford verpest debuut van Lokonga bij Arsenal

Voor het eerst sinds 1947 (!) mocht promovendus Brentford opnieuw op het hoogste niveau aantreden in Engeland. Met een thuiswedstrijd tegen Arsenal kregen 'The Bees' ook meteen een mooi affiche voorgeschoteld.



Na een rommelige beginfase was het de thuisploeg die de partij in handen nam. Bryan Mbeumbo raakte eerst nog de paal, maar niet veel later mochten de uitzinnige thuisfans dan toch juichen. Sergi Canos kapte Calum Chambers kinderlijk uit en nagelde de 1-0 in de korte hoek binnen.



Het Brentford Community Stadium scheelde de keel schor, terwijl Arsenal steeds minder grip kreeg op de wedstrijd. De bezoekers mochten zich dan ook gelukkig prijzen toen scheidsrechter Oliver een penaltyovertreding van Xhaka door de vingers zag.



Arsenal kwam beter uit de kleedkamer en toonde meer grinta. De thuisploeg hapte naar adem onder de hoge druk van de 'Gunners', maar toch viel het doelpunt aan de overkant. Norgaard profiteerde van mistasten door Leno en kopte de bal in het lege doel.



Arsenal, met Lokonga een hele wedstrijd tussen de lijnen, kon niet meer reageren en liep zo meteen tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aan. Voor Brentford kon het sprookje in de Premier League niet beter beginnen.