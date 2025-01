Arsenal wijt nederlaag in League Cup aan zwabberbal: "Vloog heel anders dan normaal"

NEW

In de Premier League spelen de Engelse clubs wekelijks met de officiële wedstrijdbal van Nike, maar voor de League Cup moeten ze overschakelen op een exemplaar van Puma.

Een aanpassing waar Arsenal volgens coach Mikel Arteta moeite mee had. "Deze bal is volledig anders dan een Premier League-bal", zei hij. "De grip is helemaal anders. Daar moet je je aan aanpassen, maar dat lukte ons onvoldoende."

Arsenal schoot inderdaad 23 keer op doel, maar amper 3 keer tussen de palen. "De ballen vlogen heel anders dan normaal", aldus Arteta. "We hebben veel over de lat geschoten. We waren op alle vlakken de betere ploeg, maar het draait om doelpunten scoren."

Zo kwam er een einde aan een ongeslagen reeks van 13 wedstrijd voor de Londenaren. Arsenal heeft werk aan de winkel om alsnog de finale op Wembley te halen. Op 5 februari staat de terugwedstrijd op het programma.

In de andere halve finale staan Liverpool en Tottenham vanavond een eerste keer tegenover elkaar.