BEKIJK: Onana kan bekerheld worden voor Everton, maar schiet penalty belabberd op keeper: "Onanana"

Ook dit jaar geen eerste League Cup, of Carabao Cup, voor Everton. Thuis tegen Fulham had Rode Duivel Amadou Onana de trap van de kwalificatie in zijn benen, maar hij pakte uit met een passje naar de doelman. Een Arabische commentator maakt de penaltyfase van Onana helemaal af met een variant op "Olalala".

Amadou Onana had Everton met een goal tegen Burnley nog een ronde verder geholpen in de League Cup.



Tegen Fulham, waar Castagne op de bank bleef, had Everton het een stuk lastiger. Invaller Beto kon 10 minuten voor tijd de owngoal van ploegmaat Keane toch uitwissen.



Na 90 minuten werden er meteen penalty's getrapt. Bij 4-3 kreeg Onana de kans om Everton richting de halve finales te trappen. Hij hoopte met enkele schijnbewegingen Leno op een verkeerd spoor te zetten, maar de Duitser bleef gewoon staan en kon het passje rechtdoor makkelijk oprapen.



De 15e penalty, van Gueye, ging daarna ook de mist in, waarna Adarabioyo het mocht afmaken voor Fulham.



Fulham komt zo weer een stapje dichter bij een historische eerste trofee. Sinds de oprichting van de club in 1879 kon het nog nooit een prijs op het hoogste niveau veroveren.