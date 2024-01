Chelsea gaat onderuit bij tweedeklasser Middlesbrough

Chelsea moet vol aan de bak in de halve finales van de League Cup. De heenmatch in de halve finales ging verloren. Tweedeklasser Middlesbrough stuurde Chelsea met een 1-0-nederlaag terug naar Londen.

Niet dat Chelsea belabberd speelde in het noorden van Engeland. De topclub uit Londen eiste de regie op en creëerde voldoende kansen.

Maar het was Middlesbrough dat als enige een kans verzilverde. Met de rust in zicht zette Hayden Hackney het Riverside Stadium in vuur en vlam. Met een bal in de verre hoek zetten hij "Boro" op voorsprong.

Chelsea nestelde zich op de helft van de thuisploeg, maar wat het ook probeerde, het team van Pochettino kreeg de nul niet van het bord.

Over twee weken in Stamford Bridge dan maar. Inzet is een ticket voor de finale op Wembley, tegen Liverpool of Fulham. Zij spelen morgen/woensdag hun heenmatch in de halve finales.