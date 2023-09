Onana geeft assist en wint bekerduel tegen Aston Villa-Belgen

Vorige maand werd Everton in de competitie nog overklast door Aston Villa met 4-0, maar in de Carabao Cup had de ploeg van Onana plots de sleutel gevonden.

Everton kwam op voorsprong na een kwartier. Onana zorgde voor de assist op James Garner. In de tweede helft trof ook Calvert-Lewin raak: 0-2.

Bij Aston Villa stonden Tielemans en Dendoncker in de basis, maar beide Belgen speelden de wedstrijd niet uit. Dendoncker bleef bij de rust al binnen en na 80 minuten mocht ook Tielemans gaan rusten.

Daarna scoorde Villa nog een aansluitingstreffer, maar die kwam te laat. Everton bekert voort en treft nu Burnley. Ook al een duel met een Belgische link.