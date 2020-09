Kai Havertz opent zijn rekening bij Chelsea: meteen een hattrick

Kai Havertz was een van de grote aankopen van Chelsea deze zomer. Het Duitse wonderkind kon in zijn eerste twee wedstrijden in de Premier League nog niet scoren, maar tegen Barnsley was het wel prijs.

Tammy Abraham opende de score voor Chelsea, maar daarna was Havertz de grote man. Net voor het halfuur werkte hij beheerst af na een dummy van Abraham.

Het duo vond elkaar ook blindelings in de 2e helft. Havertz scoorde na een hakje van Abraham. Hij maakte zijn hattrick volledig na een blunder van de doelman van Barnsley.