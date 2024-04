Leverkusen doet het opnieuw! Met buzzer beater in 97e minuut komt het ook ongeslagen uit topper tegen Dortmund

De Bundesliga blijft in de ban van Bayer 04 Leverkusen.



De seizoensrevelatie is sinds vorige week kampioen in Duitsland, maar jaagt nog een bijzonder doel na: een seizoen lang ongeslagen blijven in alle competities.



In Europa redde Leverkusen zijn vel eerder deze week nog in de 89e minuut tegen West Ham: 1-1. Vandaag deden de mannen van Xabi Alonso het nog wat gekker.



Met een uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund had Leverkusen nochtans een van zijn grootste uitdagingen op het programma staan. En in de 91e minuut zou het gevreesde scenario ook werkelijkheid lijken te worden voor de competitieleider. Na een knappe combinatie knikte Niclas Füllkrug de 1-0 op het bord.



Zou het dan toch? De tijd tikte daarna genadeloos weg ...



Maar in de 98e minuut zou het onmogelijke opnieuw gebeuren voor Leverkusen. Op de corner van de allerlaatste kans trok iedereen naar voren. En jawel, op een perfect aangesneden bal van wonderboy Florian Wirtz knikte Stanisic de gelijkmaker alsnog tegen het net.



Het dansende stadion van Dortmund stond even helemaal stil. Met een nieuwe Houdini-act blijft Leverkusen zo in de running voor de begenadigde titel van The Invincibles.



Vrij vertaald: "Die Unbesiegbaren".