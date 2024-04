BEKIJK - FC Hollywood ontmoet Hollywood-sterren Ryan Gosling en Emily Blunt

Vanwege het hoge aantal sterren in de ploegen wordt Bayern München in Duitsland wel eens FC Hollywood genoemd. In Berlijn, waar het team dit weekend vlot won van Union, ontmoetten enkele spelers echte Hollywood-sterren. Doelman Manuel Neuer en aanvaller Harry Kane sloegen een praatje met Ryan Gosling en Emily Blunt. Zij kwamen er hun nieuwe film The Fall Guy promoten. Op Instagram delen ze hun ontmoeting.