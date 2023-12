Wie anders? Victor Boniface behoedt Leverkusen voor eerste competitienederlaag tegen Dortmund

Zijn naam is bijna een synoniem voor goals. Met zijn 8e treffer in 13 wedstrijden heeft Victor Boniface Bayer Leverkusen behoed van zijn eerste nederlaag in de Bundesliga. Ondanks de overmacht tegen Dortmund, moest de ongeslagen leider 75 minuten achtervolgen. Bij de bezoekers maakte Thomas Meunier zijn eerste minuten dit seizoen als invaller.