Olivier Deman is pechvogel met owngoal, assist van Openda levert Leipzig geen punten op tegen 3 Wolfsburg-Belgen

In de Bundesliga hebben de Belgen zich deze namiddag in de kijker gespeeld. Loïs Openda (Leipzig) krikte zijn statistieken op met een assist, maar Wolfsburg-Belgen Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx lachten het laatst. Een andere Rode Duivel, Olivier Deman, was in Bremen-Leverkusen de pineut met een pijnlijke owngoal.