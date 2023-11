Heidenheim laat Bayern even schrikken, maar thuisploeg zet nog orde op zaken

Leider Leverkusen komt zondag pas in actie en dus had Bayern zaterdagmiddag de kans om naar de leiding te wippen. Daarvoor moest de Rekordmeister dan wel winnen van het bescheiden Heidenheim.

Dat leek aanvankelijk ook geen probleem, want bij de rust leidde Bayern al met 2-0 dankzij 2 doelpunten van de onvermijdelijke Harry Kane.

Maar de thuisploeg maakte het zichzelf nog onnodig lastig in de 2e helft, want in nauwelijks enkele minuten tijd kwamen de bezoekers zowaar langszij. Voormalig AA Gent-speler Tim Kleindienst tekende voor de aansluitingstreffer en Beste maakte de gelijkmaker.

Bayeren reageerde als door een wesp gestoken. Met een fraaie volley zette Guerreiro vrijwel meteen de 3-2 op het bord en na een rake kopbal van Choupo-Moting had de thuisploeg zijn schaapjes op het droge.