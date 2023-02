Bundesliga heeft nu een koptrio, na 6e zege op rij van Dortmund en draw van Union Berlijn

Na de nederlaag van Bayern gisteren en het gelijkspel van Union Berlijn eerder op dag had Dortmund zondag de kans om zich naast de twee concurrenten te vlijen in de stand.

Tegen Hertha had Dortmund het - in tegenstelling tot wat de uitslag doet vermoeden - niet onder de markt, al was de thuisploeg wel efficiënt. Adeyemi en Malen zorgde al na een halfuur voor een geruststellende 2-0-bonus.

Het antwoord van de bezoekers kwam er meteen na de rust. Dankzij een goal van Tousart nestelde Hertha zich weer in het spoor van Dortmund.

Pas een kwartier voor tijd kon Reus voor het verlossende 3e doelpunt zorgen met een knappe vrije trap. In de slotminuten gaf Brandt de 6e overwinning op rij nog wat extra glans na een fraaie aanval.

Bayern, Dortmund en Union Berlijn tellen nu alle drie 43 punten. Op basis van het doelsaldo heeft Bayern wel een ruime voorsprong op Dortmund en Union.