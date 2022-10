BEKIJK: Union is gewaarschuwd, naamgenoten uit Berlijn blijven leider na doldwaas slot

Rollercoaster van emoties in het slot

Al een heel seizoen lang draait traditieclub Union Berlin mee aan de top van de Duitse competitie. Het leek erop dat de hoofdstedelingen november niet meer zouden aanvatten als leider.

Tegen Borussia Mönchengladbach had Union het niet onder de markt. Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op achterstand na een kopbalgoal van Elvedi.



In het laatste kwart van de wedstrijd bewees Union dat je met hen nooit klaar bent. Behrens zorgde voor de 1-1, waarna de VAR de 2-1 van Trimmel enkele minuten voor tijd afkeurde voor buitenspel.

Over en uit zou je dan denken, Bayern München is de nieuwe leider in Duitsland. Maar Union Berlin bleef strijden en in de 97e minuut volgde dan toch de bevrijdende 2-1. Doekhi kopte die tegen het net en zorgde voor een Berlijns volksfeest.



Met een serieuze boost op zak reizen de Duitsers donderdag af naar België voor het duel met Union in de Europa League. De Brusselaars zijn al sowieso groepswinnaar, maar de Berliners spelen nog voor de tweede plaats in de groep.