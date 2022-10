De laatsten zullen de eersten kloppen: leider Union Berlijn koud gepakt in Bochum

De terecht geroemde defensie van Union Berlijn had een moeilijke middag in Bochum. De thuisploeg zette hoog druk en Union kon daar zelden onderuit spelen.



Het leverde Bochum ook een eerste doelpunt op, een kopbal van Philipp Hofmann.



Na de rust testte Bochum eerst het doelkader, vooraleer Gerrit Holtmann er na een snelle counter 2-0 van maakte. Het is nog maar de 2e keer dit seizoen dat Union meer dan 1 goal slikt.



Bij Union Berlijn kwam het gevaar van ex-Bochum-spits Milos Pantovic. Helaas voor hem kende zijn ex-collega in doel, Manuel Riemann, zijn gewoontes, waardoor Pantovic zijn penalty gered zag worden.



In de extra tijd kon het jeugdproduct van Bayern alsnog scoren, maar veel te laat. Union blijft wel leider, maar het verschil met het onvermijdelijke Bayern is geslonken tot 1 punt.