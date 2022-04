Wolfsburg viert 220e (record)wedstrijd van Koen Casteels met vierklapper tegen Arminia Bielefeld

Geen huldiging voor Koen Casteels voor de wedstrijd, die kreeg hij al bij zijn vorige basisplek. Vandaag sprong de doelman over Daniel Van Buyten en werd hij de Belg met de meeste wedstrijden in de Bundesliga.



Dat moest dan maar gevierd worden op het veld. Lukas Nmecha opende al vroeg de score. De feeststemming was helemaal compleet toen hij vlak voor rust ook nog eens de 2-0 tegen de touwen knikte.



Maximilian Arnold schilderde met een prachtige vrije trap de 3-0 op het scorebord, Max Kruse zorgde voor de kers op de taart met een 4e treffer van de middag.



De champagneflessen mochten ontkurkt worden, want Wolfsburg zat helemaal in een zetel en tikte de wedstrijd uit. De ploeg van Casteels springt in de stand over Augsburg naar veiligere oorden: de 13e plaats.