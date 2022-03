Wolfsburg gaat zonder geblesseerde Koen Casteels in het slot onderuit bij Freiburg

Het zag er even zeer benard uit voor VfL Wolfsburg in de Bundesliga, maar inmiddels hebben die Wölfe de degradatiestreep achter zich gelaten. Zonder Koen Casteels werden er in extremis geen punten gepakt bij Freiburg.

Enkele minuten voor het laatste fluitsignaal besliste Nico Schlotterbeck de partij. Hij bracht Freiburg opnieuw op voorsprong nadat Kruse en Arnold een 2-0 achterstand uitwisten.