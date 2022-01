Thomas Meunier zet Dortmund met 2 goals op weg naar 5-klapper tegen Freiburg

De goals van Meunier:

Eerste goals van Meunier, van de match en van het seizoen

De Rode Duivel had dit seizoen nog niet de weg naar het net gevonden. Maar zijn goede voornemens voor het nieuwe jaar kwamen nu wel meteen uit. De flankspeler kopte op het kwartier een corner van Brandt binnen en deed dat op het halfuur nog eens over, maar dan met een corner van de andere kant.



Sinds Meunier in 2020 in Dortmund belandde had hij in de Bundesliga nog maar 1 keer gescoord. Dat zijn er dus nu 3.



Haaland stond 2 matchen droog en dat vond hij wel welletjes. Kort voor de rust besliste de Noor de partij helemaal: hij werkte een doorsteekbal van Bellingham fraai af.



Demirovic kon even milderen, maar er was geen kruid gewassen tegen Borussia. Haaland nette zijn tweede van de avond, zijn 55e goal in 56 Bundesligaduels. Dahoud legde met een machtig schot de eindstand vast.