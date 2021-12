Gladbach slikt 6 goals van Freiburg, dat zo record evenaart van... Gladbach

Mönchengladbach acteert dit seizoen bijzonder wisselvallig. Enkele weken geleden knikkerde het nog Bayern München nog met 5-0 uit de beker, maar vorige week verloor het in de competitie met 4-1 bij Keulen.



Die povere prestatie kreeg zondagavond een nog slechter vervolg voor eigen volk. Freiburg, de toekomstige club van Standard-speler Hugo Siquet, was heer in meester in het Borussia-park en zette de 0-6-eindstand al voor rust op het bord.



Met 6 doelpunten in de 1e helft doet Freiburg even goed als Mönchengladbach in 1978 tegen Dortmund. Gladbach deed er die dag ook nog 6 bij na de rust, maar dat leed bleef de thuisploeg vanavond bespaard.