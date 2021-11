BEKIJK: Haaland geeft zijn visitekaartje af voor de topper tegen Bayern

Kungfudoelpunt van Erling Haaland

Voor de 21-jarige Noor was het zijn 50e doelpunt in 50 Bundesligamatchen. Niemand deed hem dat voor, zeker niet op die leeftijd.

Met veel acrobatie. Al springend en met buitenkant links duwde Haaland de bal in doel.

Na enkele weken blessurelast maakte Haaland zijn wederoptreden in de Bundesligamatch Wolfsburg - Dortmund. Van zijn heup heeft de grote spits duidelijk geen last meer.

Deze vrouw vindt het maar niets:

Veel Belgen, maar het zijn de Nederlanders die scoren

Met Dodi Lukebakio, Aster Vranckx (Wolfsburg) en Thomas Meunier (Dortmund) stonden er 3 Belgen aan de aftrap in de Volkswagen Arena. Wat doelpunten betreft werden ze afgetroefd door de Nederlanders.

Weghorst opende al snel de score voor Wolfsburg na een actie die bij Lukebakio begon. Hij speelde Baku aan, die op zijn beurt Weghorst bediende met een scherpe voorzet.

Na de gelijkmaker van Can voor Dortmund bracht Malen de bezoekers verdiend op voorsprong met een plaatsbal (1-2). De Nederlander maakte zijn tweede doelpunt in Duitse loondienst. Vorige week had hij zijn rekening geopend.

Lukebakio probeerde nog tegen te prikken. Zijn kopbal, op een hoekschop van Vranckx, vloog maar net over.

Daarna eiste Haaland de hoofdrol op...