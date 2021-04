Bayern München steekt hand uit naar nieuwe titel na winst in Leipzig

Lewandowski heeft zich aan zijn knie geblesseerd bij de Poolse ploeg en staat enkele matchen aan de kant.

In Leipzig nam Choupo-Moting zijn rol in de spits over, maar het was Goretzka die het enige doelpunt van de match maakte. Na een actie van Müller mikte hij de bal hard in de hoek.





Niet dat Bayern München de hele match domineerde. Leipzig legde een hoog tempo op, alleen scoren lukte niet.



Het vizier van de thuisploeg stond simpelweg niet op goed afgesteld. En als Leipzig wel een keer met scherp schoot, stond Neuer paraat.



Met een bonus van 7 punten lonkt de 9e titel op een rij voor Bayern München. Volgende week wordt het team uitgedaagd in de Champions League door PSG, een heruitgave van de finale van vorig seizoen.