Schalke is alweer de klos: Bielefeld wint Duitse degradatietopper

Schalke heeft al sinds januari niet meer gewonnen en prijkt op een troosteloze laatste plaats in de Bundesliga. De aanstelling van clubicoon Huub Stevens als interim-coach en de komst van collega-degradatiekandidaat Bielefeld moesten zaterdagmiddag voor een kantelpunt zorgen.

Maar Stevens bleek geen wonderdokter, al leek hij in de 1e helft wel over een konijnenpoot te beschikken. Een goal van Cordova werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel en de Venezolaan mikte wat later ook nog op de paal.

Stevens' konijnenpoot bleef tijdens de rust wellicht in de kleedkamer, want in de 2e helft was het geluk van de thuisploeg opgebruikt. Bielefeld-keeper Ortega voorkwam een owngoal van Brunner en aan de overkant was Schalke de klos. Letterlijk, want Fabian Klos kopte de 0-1 binnen.

De thuisploeg had nog zo'n 40 minuten om te reageren, maar slaagde er niet in zichzelf uit het moeras te trekken. De beste kans was zelfs nog voor de bezoekers. Cordova jaste de bal onbesuisd over.

4 op 39 dus voor het geplaagde Schalke, Bielefeld schuift wat dichter naar een veilige plaats.