VIDEO: Marcus Thuram mikt fluim in gezicht tegenstander en riskeert lange schorsing

Thuram laat zich provoceren en spuwt naar tegenstander

Thuram misdroeg zich in de 77e minuut. De Franse international had een meningsverschil met Stefan Posch van Hoffenheim en mikte wat speeksel in het gezicht van Posch.



Scheidsrechter Willenborg had het incident niet gezien, maar de VAR wel. Willenborg bekeek de beelden en kon niet anders dan Thuram uitsluiten.



Het brak Gladbach nog zuur op, want in de slotfase maakte Sessegnon er nog 1-2 van voor Hoffenheim. Gladbach heeft al 6 wedstrijden niet meer kunnen winnen. Thuram, de zoon van Lilian Thuram, hangt een lange schorsing boven het hoofd.