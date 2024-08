Marokko zet VS eenvoudig opzij en staat in halve finales

De eerste kwartfinale op het olympisch voetbaltoernooi ging tussen Marokko en de VS. Bij Marokko stonden er 2 Genkies in de basis met Bilal El Khannous en Zakaria El Ouahdi.



Na een halfuur kwam Marokko via penalty op voorsprong. De VS waren niet in staat om iets terug te doen. In de 2e helft werd het nog 4-0 na doelpunten van Akhomach, Hakimi en Maouhoub via strafschop.



Enig minpuntje voor Marokko met oog op de halve finales. El Khannous pakte een onnodige gele kaart en is geschorst voor de wedstrijd tegen Spanje of Japan. Die match staat op 5 augustus gepland.