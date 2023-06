Red Lions boeken zakelijke overwinning tegen Nieuw-Zeeland

In het eerste kwart was het meteen bingo voor de Red Lions. Tanguy Cosyns joeg een strafcorner in het dak van het doel.

De aanvaller van Racing moest lang lijdzaam toekijken hoe de Lions het ene succes na het andere boekten, na Tokio sloot hij weer aan bij de gouden generatie.

Tegen Nieuw-Zeeland was zijn doelpunt goud waard, want wat de Belgen ook probeerden, de bal vloog er geen tweede keer in tegen de stugge bezoekers.

Volgende week vrijdag spelen de Belgische hockeyers hun volgende match in de Pro League. Dan komt Spanje op bezoek.

Een dag later volgt de Derby der Lage Landen.