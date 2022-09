Niet België, maar Noorwegen pakt rechtstreeks WK-ticket: Flames verliezen met 0-1

Dominerende Flames komen niet tot scoren

Zo speelde Deloose op het halfuur de bal kwijt aan Maanum, die oog in oog met Evrard kwam. Evrard bewees nog altijd dat ze in EK-vorm was en redde knap. Ada Hegerberg was enkel gevaarlijk met haar afstandsschoten, al stond haar vizier wat te hoog afgericht.

Zeker in de eerste helft, waarin de Red Flames het overwicht niet konden uitbuiten. Eurlings haar schot werd afgeblokt, Dhont haar schot miste overtuiging en Biesmans' schot ging net over doel.

Al bleek zonder Cayman (out met een verrekking) en De Caigny (last van de enkel), scoren onmogelijk. Toch hadden ze er alle recht op.

De omstandigheden waren nochtans goed: het imago van topland Noorwegen was door het EK gekrenkt en Den Dreef in Leuven zat met een recordaantal Belgische fans vol.

Deksel op de neus

De Belgische vrouwen kwamen ook het scherpst uit de kleedkamers. Ze wilden zo graag scoren, dat het er wat steviger aan toe ging. Zo flirtte Tysiak met haar tweede gele kaart.

Waar de Belgen niet in slaagden, lukte bij de Noren wel en alweer via een foutje van de Flames: Kees passte de bal in de voeten van Hansen en de verdedigster knalde de bal staalhard voorbij een kansloze Evrard.

0-1, een koude douche waar onze Belgische vrouwen niet meer van herstelden. Al probeerden ze dat wel, vooral via Eurlings. Maar haar pogingen werden telkens gekeerd.

Bondscoach Serneels gooide een kwartier voor tijd het roer volledig om met drie nieuwe krachten. Een goede zet, want alle drie bleken ze gevaarlijk. Wijnants met de voorzet, Van Kerkhoven met het hoofd en Vanmechelen op de rebound.

Scoren bleef echter het grootste probleem. Ook vlak voor het einde lukte het Van Kerkhoven niet om de bal over de doellijn te krijgen. Janssens' herneming spatte uiteen op de lat.

Dichter bij een goal kwamen onze nationale voetbalvrouwen niet. En wie niet kan scoren, kan zeker niet winnen.

Noorwegen doet dat wel en is zeker van het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. België moet nog even afwachten of het via de barrages kans kan maken op dat felbegeerde WK-ticket. Één ding is zeker: tegen Armenië komende dinsdag zal het wél moeten scoren.